"Fremde überall" – Weniger Vorurteile Dank Kunst?

Die 60. Kunstbiennale in Venedig versammelt dieses Jahr unter dem Motto "Fremde überall" in der Hauptausstellung insbesondere Kunst von indigenen und queeren Künstlern und Künstlerinnen aus dem so genannten "globalen Süden". Doch warum fühlen wir uns überhaupt "fremd"? Der Sozialpsychologe Prof. Rolf van Dick von der Goethe-Universität in Frankfurt sagt: Fremdheit hat für uns als Menschen eine wichtige Funktion. Und: Die Kunst kann laut neuer Erkenntnisse der Sozialpsychologie tatsächlich Brücken zwischen Menschen bauen, die sich eigentlich fremd sind. Nicht nur in Venedig.

Autor: Tanja Küchle Veröffentlicht am 26.04.24 um 12:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © picture-alliance/dpa