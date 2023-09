Eine Welt ohne Grenzen - das wird wohl ein Wunschtraum bleiben. Sie existieren nicht nur ganz real zwischen Ländern, sondern auch in unseren Köpfen. Als Vorbehalte, Vorurteile, Misstrauen gegenüber Menschen, die anders aussehen, anders denken oder handeln als wir. Aber gerade die Kunst kann vielleicht helfen, ein paar dieser Grenzen zu hinterfragen und abzubauen. Das ist jedenfalls das Ziel von "Grenzen los!", einer Kunstaktion in Darmstadt. Vom 17.-22. September 2023 stellen verschiedene Künstler*innen im öffentlichen Raum der Stadt ihre Entwürfe und Ideen für mehr Vielfalt, Weltoffenheit und vorurteilsfreies Zusammenleben in unserer Gesellschaft vor. (Bild: Petra Abroso, "Grenzposten")