Into the Space Age! - Visionen und Design in Darmstadt

Hinein ins Weltraum-Zeitalter! Diesen Sprung verspricht die neue Ausstellung im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Es geht um Design-Ideen und um filmische Visionen, die inspiriert waren von der Entfesselung der Atomkraft und der Eroberung des Weltraums. Was in den 1950er und -60er Jahren Begeisterung auslöste, erscheint heute eher fragwürdig. Geblieben aber sind fantastisch spacige Design-Objekte aus einer Zeit, in der die Zukunft noch völlig unkritisch mit technologischem Fortschritt verbunden wurde. Ein spannender Blick zurück in die Zukunftsvisionen von vorgestern - Christoph Scheffer spricht darüber mit dem Kurator Wolfgang Glüber. (Foto: Löffler Collection, Reichenschwand)