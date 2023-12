Sind Wissenschaft und Technik unsere neue Religion? Sind Forscherinnen und Forscher der neue Priesterstand? Denken wir erst einmal an Messwerte, wenn es um Werte geht? Es sieht fast so aus, meint Professor Harald Lesch, der vielfach preisgekrönte Münchner Astrophysiker und Fernsehmoderator. Und erzählt, warum dieser Glaube in die Irre führen kann.

Autor: Harald Lesch Veröffentlicht am 01.03.19 um 11:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk