Auf dem Weg zu einem neuen Medikament müssen zahlreiche Tests durchlaufen werden - auch am Menschen. Die Probanden stellen sich dafür freiwillig zur Verfügung, obwohl niemand den Ausgang der Versuche vorhersagen kann. "hr-iNFO Wissenswert" gibt Einblicke in eine Einrichtung, in der solche Medikamententests an Menschen durchgeführt werden: Auf welchen Grundlagen werden sie genehmigt? Wie gestaltet sich der Alltag der Versuchsteilnehmer? Was bewegt sie zur Teilnahme an den Tests?

Autor: Hellmuth Nordwig Veröffentlicht am 28.06.19 um 10:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk