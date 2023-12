Der Senegal gilt als eine der stabilsten Staaten in Westafrika. Trotz wirtschaftlicher Entwicklung kommt der Aufschwung nicht bei der Bevölkerung an. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch. Wer arbeitet, tut dies oft unter schwierigen Bedingungen in der Fischerei oder Landwirtschaft.

Veröffentlicht am 21.06.19