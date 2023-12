Ohne den niederländischen Maler Vincent van Gogh gäbe es keinen deutschen Expressionismus. Kein anderer Künstler steht so für den Beginn der deutschen Moderne wie er. Was wie eine gewagte These klingt, wurde zur Geschichte im Zentrum der van-Gogh-Sonderausstellung des Frankfurter Städel-Museums (23.10.2019 bis 16.02.2020). Müsste die deutsche Kunstgeschichte van Gogh also als "deutschen" Maler für sich reklamieren?

Autor: Jan Tussing Veröffentlicht am 20.12.19 um 13:35 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk