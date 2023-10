Die Herbstferien stehen vor der Tür, aber nicht alle können es sich leisten, ins Warme zu fliegen - oder haben ihren kompletten Urlaub bereits aufgebraucht. Aber man muss gar nicht so weit wegfahren, um spannende Sachen zu unternehmen oder neue Orte kennenzulernen, die direkt vor der eigenen Haustür sind. Unser Reporter Mike Marklove hat ein paar schöne Flecken in Südhessen besucht, die alle ihren ganz eigenen Charme haben.

Ich beginne meinen Ausflug in Bensheim-Auerbach. Hier befindet sich ein ganz bezaubernder Ort, der zum Flanieren und auch zum Wandern einlädt: das Fürstenlager. Der Staatspark wurde im Jahr 1790 errichtet und war früher die Sommerresidenz der Landgrafen und Großherzöge von Hessen-Darmstadt. Wer von Bensheim-Auerbach in den Park hochläuft, kommt an einem kleinen Teich vorbei hin zu einer wunderschönen Allee, an der sich prächtig erhaltene Gebäude aus dem Klassizismus befinden: Herrenhaus, Kammerhaus, Prinzenbau oder auch das Wachthäuschen.

Am Brunnen treffe ich Parkleiter Stefan Jagenteufl. Er arbeitet schon seit 42 Jahren hier - trotzdem übt das Fürstenlager immer wieder etwas Reizvolles auf ihn aus - sowohl landschaftlich, historisch und auch architektonisch. "Das ist halt ein kleines Dorf, das ist damals gebaut worden, das war der Wandel von der barocken Rococo-Zeit hin zum Englischen Landschaftsgarten", erzählt er. "Das große Motto war 'belebtes Gut', man wollte sich wieder sehr ländlich geben und weg von der Geometrie, von diesen starren Formen und Formschnitten, und in den Englischen Landschaftsgarten hineingehen. Von hier aus gehen sehr viele Wege in die Topographie des Fürstenlagers hinein. Das Fürstenlager umfasst 46 Hektar, also 4600 Quadratmeter. Und Sie werden niemals am Ende eines Weges das Ende des Weges sehen."

Blick über den Odenwald bis nach Mannheim

Und zwar weil es so viele kurvige Pfade und Hügel gibt. Das Fürstenlager bietet viele schöne Flecken zum Verweilen und Entschleunigen, aber es ist auch ein prima Ausgangspunkt für eine weitere Tour. Von hier aus könnte ich in etwa 45 Minuten zum Schloss Auerbach wandern. Etwa doppelt so lang ist die Strecke in die andere Richtung zum beliebten Ausflugsziel Felsenmeer in Lautertal. Ich mache es mir ein wenig einfach und setze mich ins Auto. Das Schloss Auerbach thront auf einer Anhöhe über Bensheim, von Mittwoch bis Sonntag ist die Ruine des im 13. Jahrhundert erbauten Gemäuers geöffnet - und wie schon beim Fürstenlager kostet der Besuch hier keinen Eintritt.

Wer einen der Türme erklimmt, erhält einen Blick über den Odenwald bis hin nach Mannheim - und fühlt sich auch ein bisschen wie ein Ritter oder ein Burgfrollein. Hier oben treffe ich Laura Rothärmel und ihren Partner, die - leicht außer Atem - die Aussicht genießen. "Ich war schon öfter als Kind hier", sagt Laura. "Aber jetzt bin ich das erste Mal seit ein paar Jahren wieder hier und fasziniert von dem wunderschönen Ambiente hier. Hier kann man sich gut erholen, die schöne Aussicht - alles richtig schön hier.".

Faszination Felsenmeer

Richtig schön ist es auch im Felsenmeer - dorthin fahre ich als nächstes. Fünf Euro kostet hier ein Parkplatz für den ganzen Tag, und den ganzen Tag kann man hier auch verbringen - auf den Wegen oder kletternderweise auf den vielen wunderschönen grauen Steinen in der herrlichen Landschaft. So macht es Regina Ludwig schon seit vielen Jahren - begleitet von ihrer Freundin Regina Kother: ""Ich wohne nicht weit weg von hier. Ich komme alle paar Jahre mal hier vorbei. Bin als Kind schon selber da rauf gekrabbelt, und dann meine Kinder. Und meine Bekannte ist Besucherin und ich führe sie herum."

Meine Tour durch den Odenwald führt mich ins 35 Kilometer entfernte Michelstadt. Viele schöne kleine Geschäfte und Cafés in Fachwerkhäusern laden Besucher zum Flanieren und Einkaufen ein. Am Marktplatz empfängt mich Nathalie Dengler von der Kultur- und Tourismuszentrale. Sie hat noch die einen oder andere Sehenswürdigkeit parat: ""Unsere Altstadt ist wunderschön, das mittelalterliche Ambiente hier. Das historische Rathaus ist ja weltweit bekannt und beliebt, dann können Sie auch - nicht weit von der Altstadt entfernt - die Einhardsbasilika besuchen, die Basilika ist schon 1.200 Jahre alt, aus der Karolingerzeit, Direkt nebendran findet man das Schloss Fürstenau, da kann man auch mal einen Blick in den Schlosshof hineinwerfen, also, es ist sehr empfehlenswert."

Und wer vom Wandern noch nicht genug hat, kann von der Einhardsbasilika auf den kulturhistorischen Wanderweg ziehen.

Sendung: hr-iNFO Aktuell, 20.10.2023, 6 bis 9 Uhr