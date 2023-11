Ein Schild, ein roter Ring und eine große 30 darin: Das ist die 30er-Zone auf Deutschlands Straßen. Eingeführt wurde sie vor genau 40 Jahren in Buxtehude in Norddeutschland. Seitdem sorgt das Schild regelmäßig für Diskussionen bei Fußgängern und Autofahrern. Die einen lieben die Tempo-30-Zone, die anderen hassen sie. Die Stadt Haiger in Mittelhessen ist eine Art Vorreiter in Sachen Tempo 30.

Haiger im Lahn-Dill-Kreis ist die wohl langsamste Stadt in Hessen. Der Bürgermeister sagt – sogar in ganz Deutschland. Denn hier sind 220 von 250 Straßenkilometern Tempo-30-Zone. Seit 2018 gilt das Limit in Haiger. Seitdem gebe es deutlich weniger Unfälle, meint Bürgermeister Mario Schramm: “Es gibt mindestens 40 Prozent weniger Personenschäden außerhalb des PKW. Außerdem gibt es 20 bis 25 Prozent weniger Autounfälle. Daran sehen wir, dass der Verkehrsteilnehmer aufmerksamer geworden ist.“

Die Autofahrer in Haiger finden Tempo 30 gut

Die Autofahrer finden Zone 30 zum Großteil in Ordnung. Vor allem die Anwohner in Haiger, wie Sebastian Kuhl: “Wir haben zwei Kinder und die kann man bei Tempo 30 etwas unbedarfter draußen auf der Straße spielen lassen. Man hat weniger Angst um sie.“

Nicht alle halten sich daran - aber die meisten

Ulrich Schröder aus Haiger bemängelt, dass sich viele nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Viele würden aus dem Ort eine Art Rennstrecke machen, mit 60 oder 70 km/h durch die Straßen fahren.

Auch Bürgermeister Mario Schramm kennt das Problem. Die Raser gebe es überall. Deshalb würden auch ab und zu Blitzer aufgestellt. Mehr als früher bei Tempo 50 würde man aber nicht erwischen. Die meisten scheinen sich an das Tempolimit zu halten.

Dass Haiger als langsamste Stadt gilt, stört den Bürgermeister nicht. Ganz im Gegenteil: “Wir sind, was die km/h angeht, die langsamste Stadt Deutschlands, aber ansonsten sind wir vorne mit dabei.“