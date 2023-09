In vier Wochen ist es so weit und mehr als vier Millionen Wahlberechtigte in Hessen wählen einen neuen Landtag. Die CDU kann im aktuellen hr-Hessentrend einen deutlichen Vorsprung verbuchen. Was das für die Wahl bedeutet und wie es um die anderen Parteien steht, erklärt Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler an der Uni Kassel.