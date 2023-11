Der nächste Warnstreik bei der Bahn steht an - die Lokführergewerkschaft GDL will nach einer ersten Verhandlungsrunde den Druck weiter erhöhen. Die Forderungen und Standpunkte der beiden Parteien scheinen meilenweit voneinander entfernt. Ein Warnstreik direkt nach der ersten Verhandlungsrunde, obwohl ein Angebot der Bahn besteht, bei dem viele Beobachter sagen würden: Naja, so schlecht ist das ja nicht - ist das angemessen? Ein Gespräch mit Klaus Dörre - Professor für Soziologie an der Uni Jena und Gewerkschaftsforscher.