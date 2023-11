Die Linkspartei scheint am Abgrund: ein Teil hat sich mit Sahra Wagenknecht abgespaltet, will eine eigene Partei gründen - damit verloren geht auch der Fraktionsstatus im Bundestag. Und in Hessen ist die Linke auch rausgewählt aus dem Landtag. Darüber sprechen wir mit Constantin Wurthmann - Politikwissenschaftler und Parteienforscher an der Uni Erlangen.