Ein Jahr Krieg in der Ukraine: "Die Kampfbereitschaft ist ungebrochen"

Podcast Ein Jahr Krieg in der Ukraine: "Die Kampfbereitschaft ist ungebrochen"

Oxana Matiychuk lebt in Czernowitz in der Ukraine. Seit Kriegsbeginn sprechen wir regelmäßig mit der Germanistin über die Lage im Land. Auch ein Jahr nach Putins Angriff sei die Kampfbereitschaft der Soldaten ungebrochen, sagt sie. Doch der Zustand, in dem sich das Land befände, gleiche einem Marathon. Viele seien schon auf der Strecke geblieben, das Land sei zerstört, Millionen Menschen traumatisiert.