"Es wird nicht jedes Jahr so katastrophal aussehen"

Podcast "Es wird nicht jedes Jahr so katastrophal aussehen"

In vielen Regionen Europas brennt es derzeit. Besonders dramatisch ist die Lage auf Rhodos. Nicht nur Einheimische, auch viele Touristen sind betroffen. Was die durch den Klimawandel bedingten Brände - aber auch Schneemangel - eigentlich für den Tourismus in Zukunft bedeuten werden, schildert Jürgen Schmude, der unter anderem zum Thema Tourismuswirtschaft forscht.