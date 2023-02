Alexandra Popp ist Torjägerin und Spielführerin der Nationalmannschaft. Poppi, wie sie alle nennen, ist als Stürmerin der DFB-Frauen immer vorne mit dabei, und wenn es sein muss mit dem Kopf auch direkt über der Grasnarbe. Nach der erfolgreichen Europameisterschaft in England steht Alexandra Popp für den Frauenfußball in Deutschland, und das obwohl sie früher nie mit Mädchen zusammenspielen wollte. Für die Nationalmannschaft steht am 21. Februar das erste Länderspiel des Jahres in Duisburg gegen Schweden an. Dann folgt im Sommer die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Lange hat sich Alexandra Popp nicht richtig geäußert, ob sie dort spielt oder nicht. In hr-iNFO Das Interview mit Martina Knief sagt sie: „Wenn alles gut geht, dann spiele ich die WM“. Foto: dpa picture alliance