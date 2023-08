Tarek Al-Wazir will Hessens erster grüner Ministerpräsident werden. Aber aktuell sehen die Umfragen nicht gut aus, das Ziel erscheint sehr fern. Zudem steht seine Partei in der Kritik: die Grünen seien gar nicht mehr grün, würden nicht liefern beim Klimaschutz. Wie Al-Wazir in den Umfragen aufholen und die Wählerinnen und Wähler überzeugen will, fragen Ute Wellstein, Leiterin des hr-Landtagsstudios und Landtagskorrespondent Tobi Häuser.