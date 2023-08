Die AfD will nach der Landtagswahl in Hessen mit der CDU regieren. Der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat Robert Lambrou sagt im hr-Sommerinterview, es gebe Übereinstimmung in vier Politikfeldern, u.a. bei der Zuwanderung und dem Wiedereinstieg in die Kernkraft. Rhein hatte die Zusammenarbeit jedoch wiederholt und kategorisch abgelehnt.