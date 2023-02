Krieg und Frieden. Annäherung oder Konfrontation? Bündnistreue oder Führungsanspruch? Die großen Fragen der Weltpolitik sind für Christoph Heusgen Alltag. Vier Jahrzehnte hat er die deutsche Außenpolitik mitgestaltet und geprägt: als außenpolitischer Berater von Kanzlerin Merkel, als Ständiger Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen, und jetzt ist der Top-Diplomat Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, die nächste Woche vom 17. bis 19. Februar stattfindet. Zentrales Thema dort wird der Krieg in der Ukraine sein. Reden über Waffenlieferungen statt Diplomatie. Wie kann sich das ändern? Und kann man in München auf einen Durchbruch hoffen? Christoph Scheld hat für hr-iNFO Das Interview mit Christoph Heusgen in Berlin gesprochen. Foto: MSCKuhlmann