Er will die schwarz-grüne Koalition ablösen und nach der Hessenwahl im Oktober mitregieren: FDP-Spitzenkandidat Stefan Naas hat das Wirtschaftsministerium ins Visier genommen. Doch schaffen es die Liberalen in die Regierung - oder überhaupt in den nächsten Landtag? Wie Naas sich bekannter machen will, fragen Ute Wellstein, Leiterin des hr-Landtagsstudios, und Landtagskorrespondentin Sandra Müller im Sommerinterview.