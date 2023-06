Wenn wir von Freiheit sprechen, dann denken wir an Bewegung: ans Reisen, daran, nicht eingesperrt zu sein. Freiheit erfahren wir vor allem im Raum, so scheint es. Einen anderen - zeitlichen - Begriff von Freiheit hält die Philosophin Eva von Redecker dagegen, nämlich die Freiheit, an einem Ort bleiben zu können und Zeit zu haben. „Bleibefreiheit“ - so heißt das neue Buch von Eva von Redecker, in dem sie - im Angesicht der Klimakatastrophe - eine zeitliche Dimension von Freiheit entwirft: Eine Freiheit, die auch künftige Generationen noch genießen können. Christoph Scheffer hat mit ihr gesprochen. (Foto: Sophie Brand)