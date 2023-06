In Deutschland landen jedes Jahr fast elf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Sylvia Schneider aus dem südhessischen Groß-Gerau wollte da nicht länger zusehen. Mit ihrem Verein „Essen für Alle“ sammelt sie aussortierte Lebensmittel und verteilt sie an Menschen, die sie brauchen. Im Interview erzählt sie, was man über Essen wissen sollte und warum Yoghurt oft besser schmeckt, wenn er das Haltbarkeitsdatum überschritten hat. Foto: Gordon Welters