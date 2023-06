Sie sind bekannt als Deutschlands Cowboys: Alec Völkel alias Boss Burns und Sascha Vollmer alias Hoss Power. Gemeinsam stehen sie als "The BossHoss“ schon seit 20 Jahren gemeinsam auf der Bühne. Ihren ersten großen Plattenvertrag unterschrieben sie im Jahr 2004. Im Mai ist ihr 10. Album „Electric Horsemen“ erschienen. Wie dieses Album klingt und wieviel Cowboy tatsächlich in den beiden Familienvätern steckt, darüber haben sie mit Susan Kades in hr-iNFO das Interview gesprochen.