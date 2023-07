Abhängig zu sein, ist meistens kein gutes Gefühl. Selbstbestimmung ist das große Wort unserer Zeit. Das gilt für den persönlichen Bereich, das gilt aber auch im internationalen Kontext. Gerade mussten wir erleben, welche Folgen allein die Abhängigkeit von Gaslieferungen haben kann. Noch weitreichender waren die Folgen für die Länder, die durch die Kolonialisierung in Abhängigkeiten gerieten, unter denen sie bis heute leiden. Der 4. Juli aber steht für die Befreiung, ist der Unabhängigkeitstag, mit dem sich die Nordamerikaner von der britischen Herrschaft lösten. Allerdings: Ganz ohne Abhängigkeit ist kein Leben möglich auf dieser Erde. Nicht im Tierreich, nicht in der Zivilisation. Wo verläuft die Grenze zwischen positiver, gegenseitiger Unterstützung und zerstörerischer Abhängigkeit? Darüber sprechen wir unter anderem mit der Historikerin Jessica Gienow-Hecht vom John-F.-Kennedy-Institut an der Freien Universität Berlin und mit dem Autoren Heinz Peter Röhr, der „Wege aus der Abhängigkeit“ beschrieben hat.