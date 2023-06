Tippen, Löschen, Tippen - das ist Alltag geworden in unseren Berufen und mehr und mehr auch in den Schulen. Die Handschrift hat an Bedeutung verloren. Wir erledigen das Meiste digital. Doch das Schreiben per Hand hilft beim Denken und Erinnern, ist gut für die Konzentration. Und das Schönschreiben ist schließlich eine Kunst, die wir in Jahrtausenden erlernt haben. Was bedeutet der schleichende Verlust dieser alten Kulturtechnik? Wie wichtig ist uns noch die gute alte Handschrift? Brauchen wir sie in Zukunft überhaupt noch? Wir sprechen darüber u.a. mit dem Schulleiter Stefan Wesselmann, mit dem Neurowissenschaftler und Autor Henning Beck und mit Dorothee Ader vom Klingspormuseum in Offenbach.