An der Schwelle: Neues wagen, Freiheit erfahren

Am 31.12 endet das alte Jahr. Viele Menschen ziehen Bilanz, lassen das Vergangene nochmal vorbeiziehen, um es dann abzuschließen. Eine Türe schließt sich, aber es gilt, was das Sprichwort sagt: “Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue”. Oft ergeben sich daraus neue Chancen. Wie kann der Neuanfang gelingen, was kann ich tun, damit sich neue Türen auftun? Was ist, wenn die Tür verschlossen bleibt - in der Beziehung oder im Beruf? Eine Türschwelle kann einiges verändern, dass wissen Menschen, die sich das Ja-Wort geben haben. In unserer Sendung geht es am Jahresende um Türen, um die Hoffnungen und neuen Chancen dahinter und die Schwellen dazwischen.

Autor: Lothar Bauerochse Veröffentlicht am 30.12.23 um 08:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr