In dieser Woche ist sie wieder viel beschworen worden: Die Einheit. In Rom, bei der Bischofssynode mit dem Papst wird sie gesucht, wird darum gerungen, dass man bei all den unterschiedlichen Reformbestrebungen in der katholischen Kirche doch beieinander bleibt. Und wer weiß, vielleicht schält sich ja ein neues katholisches Wir-Gefühl heruas? Es wird noch lange dauern, bis wir das wissen. Aber dieses Wir-Gefühl, das ist uns ja offenbar doch wichtig. Wir wollen dazugehören. Wir sind soziale Menschen und bewegen und in sozialen Beziehungen oder in sozialen Filterblasen. Das Wir stärkt einerseits, aber es sorgt oft auch für Ausgrenzung. Und manche politische Beobachter vermissen in unserer Gesellschaft das große Wir. Deshalb: Wir begeben uns heute mal auf die Suche nach dem Wir - in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Im zweiten Teil der Sendung.