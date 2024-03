In den christlichen Kirchen beginnt heute die von starken Ritualen geprägte Karwoche. Am Gründonnerstag zum Beispiel erinnern die Kirchen an das Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und laut biblischen Berichten hat er sie aufgefordert, das Mahl auch weiterhin in Erinnerung an ihn zu feiern. Erinnerungen prägen das Leben. Gute Erinnerungen sind ein Schatz, den wir heben können. Damit beschäftige ich mich heute im Himmel und Erde Sonntagsthema: Die Kraft der guten Erinnerung.

Autor: Bauerochse, Lothar Veröffentlicht am 22.03.24 um 17:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr