Fenster - unser Ausblick auf die Welt

Am Anfang des Jahres geht der Blick nach vorne. Wir schauen wie durch ein Fenster auf das Kommende. Und immer ist die Frage: was nehmen wir in den Bick? Sehen wir mehr die dunklen Wolken oder die Lichtpunkte da draußen? Der Blick durchs Fenster ist sinnbildlich für unser Weltbild. Wir gehen der bewegten Geschichte der Fenster nach, früher hielt man sie klein gegen Kälte, Wind und Angreifer. Heute lieben wir große Fenster, möglichst bodentief, als lebten wir draußen. Wir kümmern uns um die Fenster mit den Gittern davor und sprechen mit enem Gefängnisseelsorger. Hören davon wie es ist, durch das exklusivste Fenster der Welt zu schauen, der Cupola auf der Raumstation ISS. Von dort kann man unseren blauen Planeten vorbeistreifen sehen. Und wir fragen wir wir den Blick auf die positiven Dinge hinter dem Fenster einüben können.

Autor: Klaus Hofmeister Veröffentlicht am 05.01.24 um 13:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr