Es ist das kostbarste Organ, das wir haben: unser Herz. Und wir sollten es pflegen. Daran erinnern jetzt im November die “Herzwochen” der Deutschen Herzstiftung. Aber nicht nur Sport und gesunde Ernährung schützen unser Herz. Auch eine gesunde Psyche kommt dem Herz zugute. Wir können viel dazu tun, dass unser Herz Flügel bekommt. Wer “aus ganzem Herzen” lebt, gibt der Liebe eine Chance, dessen Herz wird “leicht”. Wir können das Herz auf der Zunge tragen und mit einem weiten Herzen Mitmenschen für uns gewinnen. In einer Zeit, wo der Hass und die Verhärtung zu regieren scheinen, fragen wir in unserem Himmel und Erde-Sonntagsthema, was Herzensbildung bedeutet. Das Herz ist gerade auch gesellschaftlich die wichtigste “Wärmepumpe”, die wir haben.