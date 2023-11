Heute ist der letzte Novembersonntag. In den evangelischen Kirchen wird dieser Sonntag als Totensonntag begangen. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die in den vergangenen Monaten verstorben sind. Menschen, die wir loslassen mussten, die wir verabschiedet haben. Und der Totensonntag rückt auch das eigene Sterben in den Blickpunkt. Das ganz große Loslassen. Im Himmel und Erde Sonntagsthema beschäftigen wir uns heute mit diesem Stichwort: Loslassen. Mit den kleinen Loslass-Situationen im Alltag. Aber auch mit der Frage, wie man das große Loslassen einüben kann.