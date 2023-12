Nicht nur zur Weihnachtszeit: Die Symbolkraft der Bäume

Weihnachten ist ja bei der diesjährigen kurzen Vorweihnachtszeit gar nicht mehr so weit. Haben Sie schon einen Weihnachtsbaum ausgesucht? Oder gar aufgestellt? Wir haben in dieser Woche erfahren, dass es gar nicht mehr so selbstverständlich ist, einen Baum aufzustellen und zu schmücken. Und wir haben uns gefragt: Warum tun wir das eigentlich? Woher kommt diese Tradition? Und wie ist das überhaupt mit unserem Verhältnis zu Bäumen? Sie stehen ja in vielen Religionen und Kulturen als Symbol für Stärke, für Standfestigkeit, für Widerstandskraft. Alles, was wir vielleicht gerade in Krisenzeiten brauchen? Bäume als Symbol für Resilienz - darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Außerdem: Der jüdische Gemeindetag in Berlin Die Auswirkungen des Nahost-Krieges für Juden in Marokko und Die Weihnachtskirche in Fulda

Autor: Lothar Bauerochse Veröffentlicht am 15.12.23 um 17:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr