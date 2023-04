Das Leben ist kein Ponyhof. Eigentlich ein banaler Spruch, aber es steckt doch viel Wahrheit drin. Immer wieder geraten wir in Situationen, die uns unangenehm sind und die wir am liebsten vermeiden möchten. In Hessen sind die Osterferien zu Ende. Und das heißt für viele Schülerinnen und Schüler: wieder früh aufstehen, wieder volle Schultage, wieder viele Hausaufgaben. Für manches im Leben muss man sich überwinden. Zum Beispiel wenn eine richtig ernsthafte Entschuldigung fällig ist. Aber gerade in solchen Situationen können wir erleben, dass daraus eine gute Erfahrung fürs Leben werden kann, wenn wir den Schritt wagen, wenn wir die inneren Widerstände überwinden. - Das Himmel und Erde Sonntagsthema am Schluß dieses Podcasts.