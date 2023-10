Wem kann man noch vertrauen? Es gibt eine Vertrauenskrise, nicht zuletzt wegen einer immer weiter in unser Leben hineinreichenden Digitaltechnik, deren Gesetze wir oft nicht durchschauen. Wer sich in einen Aufzug stellt, dem gibt der TÜV-Stempel die Sicherheit, dass hier alles geprüft ist. Aber schon ein selbstfahrendes Auto oder eine führerlose Schnellbahn auf dem Flughafen wecken in uns mulmige Gefühle. Aber ohne Vertrauen wird das Leben abgründig. Kann ein religiöser Glaube Sicherheit schaffen, wenn die gesellschaftliche Vertrauensbasis bröckelt?