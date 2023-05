1848 – als auch Romantiker modern wurden

In diesen Tagen feiert Frankfurt am Main mit einem großen Demokratiefest das 175-jährige Jubiläum des ersten gesamtdeutschen Parlaments in der Paulskirche. Wir fragen die Historikerin Dorothee Linnemann nach dem Lebensgefühl, dem Zeitgeist und der Stimmung in der Stadt im Mai 1848. Romantikforscher Wolfgang Bunzel wiederum erzählt von der vielleicht überraschenden Rolle des Märchensammlers und Sprachwissenschaftlers Jacob Grimm und des Dichters Ludwig Uhland als Abgeordnete im Paulskirchen-Parlament - und davon, wie ein Abstimmungsergebnis für immer die Geschichte verändert hat.