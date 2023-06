Eine Glückwunschkarte, ein Kuchenrezept oder ein Schulaufsatz - das sind Texte, die wir inzwischen auch von Künstlicher Intelligenz schreiben lassen können. Seit wenigen Monaten erst ist die Software ChatGPT allgemein zugänglich. Und schon stellt sie vieles in Frage, was wir beim Schreiben von Texten bisher für selbstverständlich hielten: Ausdruck und korrekte Information, Kreativität und Stil. Die Künstliche Intelligenz orientiert sich eher an der Wahrscheinlichkeit von bestimmten Wortfolgen. Was bedeutet das für die Literatur? Wird auch hier Künstliche Intelligenz die Rolle von Autorinnen und Autoren übernehmen? Oder ist KI für kreativ Schreibende vielleicht auch ein willkommenes Hilfsmittel? Darüber spricht Christoph Scheffer mit der Autorin und Literaturwissenschaftlerin Jenifer Becker, die sich wissenschaftlich und praktisch mit dem Thema beschäftigt. Im August erscheint ihr Debutroman "Zeiten der Langeweile" bei Hanser. (Foto: Paula Winkler)