Bibliotheken im Wandel

Einst galt das Buch als das Tor zur Welt. Also führte der Weg schnurstracks in eine Bibliothek. Wenn sie öffentlich war und zugänglich, umso besser. Heute scheint das Internet dieses Tor zur Welt zu repräsentieren. Ein Computer oder ein Smartphone und das gesamte Menschheitswissen steht scheinbar zur Verfügung. Brauchen wir da noch Bibliotheken? Unbedingt, denn öffentliche Bibliotheken sind heute mehr denn je Orte der Begegnung, der Debatten und der Orientierung. In der Sendung hr-Info Kultur stellen wir zwei hessische Bibliotheken vor, die nur durch das Ehrenamt ihrer Bürgerinnen und Bürger am Leben erhalten wurden und sprechen mit dem Leiter der Hessischen Fachstelle für öffentliche Bibliotheken und dem Vorsitzenden des Deutschen Bibliothkenverbandes über die Zukunft der Bibliotheken.

Autor: Pablo Díaz Veröffentlicht am 30.03.24 um 18:45 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr