Erst 20, dann sechs, dann nur noch einer - so funktioniert der Countdown beim Rennen um den deutschsprachigen Roman des Jahres, von der Longlist über die Shortlist bis zum Gewinn des Deutschen Buchpreises. Mit dieser Inszenierung schafft es der Börsenverein des deutschen Buchhandels jedes Jahr aufs Neue, die Aufmerksamkeit auf aktuelle Literatur zu lenken. Verliehen wird der Deutsche Buchpreis seit 2005 immer am Vorabend der Frankfurter Buchenmesse. Am kommenden Montag ist es wieder so weit. Christoph Scheffer spricht über die sechs Finalisten mit dem hr-Literaturkritiker Alf Mentzer. (Foto: Christof Jakob)