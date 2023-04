„Jai Guru Deva - Om“: Millionen Beatles-Fans auf der ganzen Welt können den Refrain von „Across The Universe“ mitsingen, einen Hinweis auf die spirituelle Suche der Fab Four im indischen Ashram des Gurus Maharishi Mahesh Yogi. Im Februar 1968 reisen sie nach Rishikesh, auf der Suche nach innerem Frieden und neuen musikalischen Ausdrucksformen. Wie haben die Menschen in Indien damals auf die sinnsuchenden Briten reagiert? Wie hat der Beatles-Hype die indische Kultur- und Musikszene beeinflusst? Und umgekehrt die indische Musik Pop und Rock? Antworten gibt der neue Dokumentarfilm „Die Beatles und Indien“. Dagmar Fulle spricht darüber mit Sigrid Pfeffer. Die Frankfurterin befasst sich seit mehr als 20 Jahren intensiv mit der Musikszene Indiens und hat auch an dem Album mitgewirkt, das parallel zum Film erschienen ist.