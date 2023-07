Die Römer sind unter uns - Genauer gesagt ihre Überreste. Einige dieser römischen Überreste hat gerade eine Grabung in Hessen ans Tageslicht gebracht, genauer gesagt im Frankfurter Stadtteil Heddernheim. Dort haben Archäologen zwei Jahre lang enorm viele Überbleibsel der römischen Besatzer gefunden - Brunnen, Latrinen, Töpferöfen und vor allem unglaublich viele Ton-Scherben. Was verraten solche Funde über die Römer in Hessen? Waren sie mehr als nur Besatzer? Mit Yvonne Koch