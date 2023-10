„Wenn der Mond die Sonne berührt und Willi Wucher den König von Scheißegalien trifft, wenn ein U-Boot kommt, um Verliebte aus dem Leuchtturm zu holen, wenn Herzen brennen und das Radio auch, wenn Gespräche Spalier stehen und im Bauch ganze Flugzeuge fliegen, kurz: Wenn wir alle aus Staub und Fantasie sind, dann horchen wir in eine andere Welt - die Welt der Songtexte.“ So beginnt das neue Buch von Michael Behrendt, „Mein Herz hat Sonnenbrand“, über Schräges und Skurriles, schiefe Bilder und blanken Unsinn aus sechzig Jahren deutscher Popmusik. Da geht’s um Pop, Rock, Dance, Disco, Punk und Rap genauso wie um den deutschen Schlager. Von Michael Holm bis zu den Toten Hosen, von Sido bis Helene Fischer, von Maffay bis The BossHoss, von Selig bis Bushido, von Frumpy bis Vanessa Mai. Wir sprechen darüber, wie es ist, wenn der Verstand den Verstand verliert, die Hitze heiß ist und heute schon beinahe morgen.