Ein Leben für den Humor - „Ach was!. Loriot zum 100“

Aus Anlass des 100. Geburtstages von Loriot widmet ihm das Caricatura-Museum in Frankfurt eine umfangreiche Ausstellung mit Bildern und Werken aus seiner Anfangszeit als Zeichner. Über 700 Exponate haben die Kuratoren zusammengetragen. Achim Frenz ist der Leiter der Caricatura in Frankfurt. Wir sprechen mit ihm in dieser Sendung. Auch über die Loriotausstellung. Sie ist die letzte, die er noch als Leiter der Caricatura verantwortet.