Wer an einer Hochschule Design studiert, produziert in Seminaren und bei Hausarbeiten unzählige Entwürfe, die nie eine Chance haben, realisiert zu werden. Ganz anders ist es an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Hier haben Studierende gerade vier faszinierende Entwürfe für einen Sportpark vorgelegt, der unter einer Autobahnbrücke am Main tatsächlich Wirklichkeit werden könnte. Auch an Konzepten für die Verkehrswende wird gearbeitet - unter anderem an einer Seilbahn über den Main. Wie bringt die Hochschule für Gestaltung mit diesen und anderen Projekten die Stadt Offenbach voran? Und wie profitieren Stadt und Hochschule wechselseitig voneinander? (Foto: Maziar Rastegar)