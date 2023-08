Für die Kulturpolitik in Frankfurt und weit darüber hinaus ist es eine Jahrhundert-Entscheidung: der Neubau der Städtischen Bühnen. Über das Ob und das Wie und das Wo wird seit Jahren debattiert, während die prognostizierten Kosten auf über eine Milliarde geklettert sind. Jetzt ist eine Variante wieder im Spiel, die der Stadt Frankfurt eine neue Kulturmeile entlang der Wallanlagen bescheren könnte - mit Oper und Schauspielhaus als Perlen in einer langen Kette. Welche Chancen das für die Stadtentwicklung mit sich bringt, darüber spricht Christoph Scheffer mit Torsten Becker vom Frankfurter Städtebaubeirat. Außerdem: Grusel-Kunst, wiederentdeckt in Gießen, und "Blackbox", der Mikrokosmos eines Mietshauses als Kino-Erlebnis. (Visualisierung: gmp Architekten)