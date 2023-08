Filme bringen uns zum Lachen, Weinen, Nachdenken und Mitfiebern. Vor über hundert Jahren genauso wie heute. Die Orte, an denen sie entstehen, sind so vielfältig wie die Filme selbst. Beispiel Kassel: Von der Nachkriegszeit bis heute war und ist die Stadt immer wieder Drehort für Dramen, Komödien und Krimis. Obendrein hatte sie eine große Kinolandschaft mit langer Geschichte. All das zeigt eine Ausstellung, die zur Kasseler Museumsnacht Anfang September zu Ende geht. Dagmar Fulle ist unterwegs auf den Spuren der Filmstadt Kassel - zusammen mit Gästeführerin Claudia Panetta-Möller. Und so wie sie die Film- und Kino-Orte der Stadt Kassel kennt, kennen Isabella Caldart und Anette John die literarischen Orte der Stadt Frankfurt und ihrer Umgebung. Wir sprechen über Naheliegendes und Skurriles aus dem frisch erschienenen Buch "101 literarische Orte in Frankfurt und Rhein-Main".