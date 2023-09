Nach einer repräsentativen Umfrage von 2021 sagen 30 Prozent der Deutschen von sich, sie seien abergläubisch. Auch in unserer so modernen und aufgeklärten Gesellschaft. Und das sind nur die, die sich offen dazu bekennen. Astrologie boomt ebenso wie Esoterikmessen und Wünschelrutengänger, und zwischen Corona-Pandemie, Krieg und Klimawandel suchen viele nach Erklärung und Erlösung in magischem Denken und nach Halt in übernatürlichen Kräften. Warum? Und was macht das mit uns? Wie beeinflusst es unser Zusammenleben, bis in die Politik hinein? Dagmar Fulle spricht darüber mit dem Historiker und Autor Tillmann Bendikowski. Er sucht in seinem neuen Buch „Himmel hilf!“ nach Antworten zwischen Mittelalter und Gegenwart und lässt dabei auch die christliche Kirche nicht aus.