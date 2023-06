Von Brigitte Bardot über Elvis, die Beatles, The Sweet, ABBA und Nena bis zu den New Kids On The Block, Britney Spears und Tokio Hotel - der BRAVO-Starschnitt war über Generationen hinweg ein Muss für jedes Teenagerzimmer. Vorausgesetzt, die Eltern hatten die lebensgroßen Fanbekenntnisse nicht verboten. Die Opelvillen in Rüsselsheim zeigen jetzt eine Ausstellung rund um die Starschnitte. Nicht nur ein nostalgisches Vergnügen und eine Erinnerung an Teenagerträume, sondern auch eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Jugendkultur und sich verändernde Männer- und Frauenbilder. Wir sprechen mit Kuratorin Beate Kemfert über Teenagerzimmer als Ort der Revolte, die seltsame Kleidung von Mick Jagger, die Fransen von Winnetous Hemd und die Frage, wer überhaupt "starschnitt-würdig" war.