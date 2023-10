Es ist das älteste, kontinuierlich stattfindende Jazzfestival der Welt und darauf ist man durchaus zurecht stolz in Frankfurt: Das Deutsche Jazzfestival feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Wie fing das alles an, damals, 1953, als der Jazzmusiker und Impressario Horst Lippmann eine Jahrestagung der "Deutschen Jazz Föderation" in Frankfurt dazu nutzte, das musikalische Rahmenprogramm kurzerhand zum "Ersten deutschen Jazz-Festival" zu erklären? Was sich daraus entwickelte, welche Strömungen in den kommenden Jahrzehnten hier so alles abgebildet wurden und was dieses Festivals bis heute zu etwas Besonderem macht, davon erzählt Jürgen Schwab, Jazzautor, Sound-Professor in Darmstadt, Gitarrist und Mitglied im Programmteam des Deutschen Jazzfestivals Frankfurt.