Vorhang auf! Nicht nur die Reichen und Schönen, auch Musikenthusiasten treffen sich jetzt wieder auf dem "Grünen Hügel" in Bayreuth. Dort, wo einst Richard Wagner ein Festspielhaus hat errichten lassen, das ausschließlich einem Zweck dienen sollte: seine eigenen, monumentalen Opern aufzuführen. Das Haus und seine Festspiele umweht seither eine Aura aus Tradition, Mythen und Exklusivität. Aber die Zeiten ändern sich, auch in Bayreuth! Wir sprechen mit jungen Menschen, die bei den Wagner-Festpielen in diesem Jahr ihre eigenen Akzente setzen: als Dramaturgin bzw. als Digitalcoach für immersive Technologien. Außerdem erzählt uns Bayreuth-Kenner und Radiomusikjournalist Bernhard Neuhoff, was für ihn die Faszination der Festpiele ausmacht und was er von all den Erneuerungsbemühungen hält.