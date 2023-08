Die US-Amerikanerin Lee Miller war Model und Muse, Partnerin von Man Ray und enge Freundin von Pablo Picasso. Ihre Berufung fand sie als Fotografin, Kriegsreporterin und leidenschaftliche Reisende. Ihre für die amerikanische "Vogue" verfassten Reportagen über das Nazi-Regime in Deutschland gingen um die Welt. Nachdem sie Zeugin der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau geworden war, fotografierte ihr Kollege David Sherman Lee Miller im April 1945 in der Badewanne der Münchner Wohnung Adolf Hitlers. Das Foto wurde weltbekannt - und war für die italienische Journalistin und Autorin Serena Dandini Anlass für ihr neues Buch "Die Frau in Hitlers Badewanne", in dem sie das Leben von Lee Miller in Romanform erzählt. Dagmar Fulle spricht mit Kathrin Baumstark, Direktorin des Bucerius Kunst Forums in Hamburg, das Lee Millers Bilder derzeit ausstellt, und folgt mit ihr den Spuren einer der vielleicht außergewöhnlichsten Frauen des 20. Jahrhunderts.