„Nature and Earth“ - Natur und Erde - so heißt der Programmschwerpunkt des hr-Sinfonieorchesters in der kommenden Saison, die in diesen Tagen vorgestellt wurde. Doch was hat sinfonische Musik mit Erde und Natur zu tun? Warum soll die Trompete in den Konzerten eine besondere Rolle spielen? Und was passiert, wenn das Sinfonieorchester auf die Rapperin Namika trifft? Christoph Scheffer spricht darüber mit dem Orchester Manager Michael Traub. (Foto: hr/Ben Knabe)